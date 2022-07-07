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В Москве по коррупционному делу арестовали главу научного центра Академии ракетных наук

фото ЗакС политика В Москве по коррупционному делу арестовали главу научного центра Академии ракетных наук

Суд в Москве отправил под арест главу научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники при Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского. Как сообщает РБК, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Под стражей ученый пробудет как минимум до 22 августа.

Отметим, что нынешнее лето стало богатым на преследования научных сотрудников разного уровня. Ранее домашний арест достался ректору РАНХиГС Владимиру Мау. На прошлой неделе скончался в заключении новосибирский профессор Дмитрий Колкер, больной раком и задержанный прямо в больнице. Накануне СК ходатайствовал о заочном аресте академика Юрия Пивоварова.


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