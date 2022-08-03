ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:59

Ректор Шанинки Зуев дал признательные показания и частично возместил ущерб

фото ЗакС политика Ректор Шанинки Зуев дал признательные показания и частично возместил ущерб

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, арестованный по делу о мошенничестве, дал признательные показания на других фигурантов дела и частично возместил причиненный ущерб, сообщает "Интерфакс". Эту информацию озвучил следователь на заседании Тверского суда в Москве. По его словам, благодаря откровениям ученого стало известно о новых соучастниках вменяемого Зуеву преступления.

"Формально это признательные показания, но он не признавался, что присваивал деньги себе. Зуев дал показания, способствующие расследованию дела, а также возместил ущерб в размере более 15 млн рублей", - уточнил адвокат ученого Дмитрий Кравченко.

Отметим, что Зуева преследуют по тому же делу, по которому проходят экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор РАНХиГС Владимир Мау. В деле Зуева два эпизода: хищения на двух госконтрактах в размере 21 млн рублей и фиктивное трудоустройство сотрудников, нанесшее ущерб бюджету на сумму свыше 20 млн рублей.

Зуева задержали минувшей осенью в больнице, и до сих пор 68-летний ученый продолжает испытывать проблемы со здоровьем. Срок его нахождения в СИЗО истекает 7 августа.

UPD 13:10 Сергею Зуеву сменили меру пресечения на домашний арест, передает "Медиазона" (издание признано иностранным агентом в РФ)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама