Ректору РАНХиГС Владимиру Мау смягчили меру пресечения

Суд в Москве смягчил меру пресечения ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде.

Как пишет РБК, следствие отозвало ходатайство о продлении домашнего ареста, отметив "надлежащее поведение" ученого. Домашний арест истекает 7 августа.

Напомним, что Владимира Мау преследуют в рамках так называемого "дела Раковой". По версии СК, ректор РАНХиГС был связан с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и участвовал в фиктивном трудоустройстве людей. Эта деятельность нанесла ущерб бюджету на 21 млн рублей.

В начале мая врио ректора академии назначили Максима Назарова.