ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:53

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау смягчили меру пресечения

фото ЗакС политика Ректору РАНХиГС Владимиру Мау смягчили меру пресечения

Суд в Москве смягчил меру пресечения ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимиру Мау, заменив домашний арест подпиской о невыезде.

Как пишет РБК, следствие отозвало ходатайство о продлении домашнего ареста, отметив "надлежащее поведение" ученого. Домашний арест истекает 7 августа.

Напомним, что Владимира Мау преследуют в рамках так называемого "дела Раковой". По версии СК, ректор РАНХиГС был связан с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и участвовал в фиктивном трудоустройстве людей. Эта деятельность нанесла ущерб бюджету на 21 млн рублей.

В начале мая врио ректора академии назначили Максима Назарова.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости3 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама