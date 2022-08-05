Ректор РАНХиГС Мау не признавал вину в хищениях

Обвиняемый в мошенничестве ректор РАНХиГС Владимир Мау не признавал свою вину в выдвигаемых против него обвинениях, передает 5 августа ТАСС. При этом агентство утверждает со ссылкой на собственный источник, что ученый сотрудничает со следствием.

"Мау не признает себя виновным, однако дает развернутые показания в рамках расследования уголовного дела", — рассказал агентству собеседник.

Мау был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере в рамках так называемого "дела Раковой", 30 июня суд определил его под домашний арест. По версии следствия, ректор мог быть причастен к фиктивному трудоустройству сотрудников, из-за чего РАНХиГС был нанесен ущерб на сумму 21 миллион рублей.

В начале августа суд смягчил Мау меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде.

Накануне стало известно о том, что экс-глава Минпросвещения Марина Ракова, по делу которой проходит в том числе и Мау, признала свою вину, написала явку с повинной и выразила готовность возместить государству ущерб в размере 21 миллиона рублей. Также она просила о переводе из СИЗО под домашний арест, однако суд не пошел ей навстречу, оставив под стражей до 6 октября.