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Новости 15:54

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину

фото ЗакС политика Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину

Бывшая заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова признала свою вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной, сообщило 4 августа ТАСС со ссылкой на ее адвоката Вячеслава Жуковского. По словам последнего, она выразила готовность возместить государству ущерб в размере 21 миллиона рублей и попросила смягчить меру пресечения, назначив домашний арест.

"Моя подзащитная Марина Ракова дала признательные показания, написала явку с повинной, выразила готовность возместить ущерб", — заявил адвокат в Тверском суде Москвы и добавил, что ходатайствовал о ее переводе из СИЗО под домашний арест.

Ранее Тверской суд смягчил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест другому фигуранту "дела Раковой" ректору Шанинки Сергею Зуеву. Случилось это после того, как он дал признательные показания и компенсировал ущерб. Одновременно ректору РАНХиГС Владимиру Мау заменили домашний арест подпиской о невыезде.

Марина Ракова вместе с другими фигурантами обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей вменяется хищение бюджетных средств, выделенных при реализации госконтрактов в сфере образования, на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.

UPD: Суд отказался перевести Ракову под домашний арест и продлил ей содержание под стражей до 6 октября.


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