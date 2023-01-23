В Петербурге "раздели" главную новогоднюю ёлку на Дворцовой площади

Празднование Нового года в Северной столице подошло к концу: в главной городской ёлки на Дворцовой площади сняли все праздничные украшения, а в скором времени увезут и само дерево. "Раздетую" ель можно увидеть на записи с камеры наблюдения, установленной на арке Главного штаба.

Очевидцы сообщили, что снимать украшения с ели начали ещё в пятницу, 20 января. К утру понедельника на записи видно, что дерево стоит уже без новогоднего убранства.

Отметим, что в прошлом году ёлку увезли с Дворцовой 26 января, а ещё годом ранее — 25-го.

Следует напомнить, что нынешнее 23-метровое хвойное дерево спилили в лесничестве Приозерского района Ленобласти. К его установке приступили 7 декабря.

Фото: скриншот видеозаписи с камеры наблюдения