ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:57

В Петербурге "раздели" главную новогоднюю ёлку на Дворцовой площади

фото ЗакС политика В Петербурге "раздели" главную новогоднюю ёлку на Дворцовой площади

Празднование Нового года в Северной столице подошло к концу: в главной городской ёлки на Дворцовой площади сняли все праздничные украшения, а в скором времени увезут и само дерево. "Раздетую" ель можно увидеть на записи с камеры наблюдения, установленной на арке Главного штаба.

Очевидцы сообщили, что снимать украшения с ели начали ещё в пятницу, 20 января. К утру понедельника на записи видно, что дерево стоит уже без новогоднего убранства.

Отметим, что в прошлом году ёлку увезли с Дворцовой 26 января, а ещё годом ранее — 25-го.

Следует напомнить, что нынешнее 23-метровое хвойное дерево спилили в лесничестве Приозерского района Ленобласти. К его установке приступили 7 декабря.

Фото: скриншот видеозаписи с камеры наблюдения


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама