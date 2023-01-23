Краснов насчитал 187 случаев распространения фейков об армии в 2022 году

С момента введения в Уголовный кодекс статьи об ответственности за распространение заведомо ложной информации про армию (ст. 207.3 УК РФ) в марте 2022 года и вплоть до его конца в России зафиксировано 187 случаев правонарушений, подпадающих под действие этой статьи, заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью "Известиям".

По словам Краснова, к настоящему времени расследованы и направлены в суд 78 уголовных дел против 67 человек по статье о фейках про армию. При этом глава ведомства пожаловался на "иностранные ресурсы, целенаправленно занимающиеся из-за рубежа дезинформированием людей", для которых установленные российским законодательством запреты не играют роли.

Также генпрокурор поведал об увеличении случаев обращения в Роскомнадзор для блокировки информации в интернете. Согласно приведенным им данным, в 2022 году надзорное ведомство направило регулятору 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа к информации в Сети. При этом в 2021 году прокуратура направила в РКН около 650 подобных обращений.

В результате в прошедшем году Роскомнадзор заблокировал доступ более чем к 190 тысячам интернет-страниц, в том числе и за распространение фейков о спецоперации на Украине.

На прошлой неделе стало известно о подготовленных РКН критериях пропаганды ЛГБТ в интернете.

Фото: epp.genproc.gov.ru