Роскомнадзор рассказал о критериях ЛГБТ-пропаганды в интернете

В России вовсю идет работа над созданием подзаконных актов, определяющих, можно ли относить ту или иную информацию к пропаганде нетрадиционных отношений и смены пола, сообщили 19 января "Ведомости" со ссылкой на Минцифры. В частности, Роскомнадзор подготовил проект приказа с перечнем критериев пропаганды ЛГБТ в интернете.

Документ РКН был выложен в конце декабря для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов. Оставить свой отзыв о нем граждане смогут в срок до 23 января.

В соответствии с проектом приказа, основанием для включения сайта в реестр запрещенных должно стать наличие определенной информации, соответствующей по меньшей мере одному из разработанных критериев. В частности, речь может идти о контенте, убеждающем в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и формирующем "положительный образ лиц, состоящих в нетрадиционных сексуальных отношениях", направленном на выработку представления о допустимости связи с несовершеннолетними или же о допустимости смены пола. Также основанием для блокировки может стать наличие информации, в том числе обосновывающей допустимость нетрадиционных отношений или же "направленной на формирование искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений".

В случае принятия приказ РКН вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать в течение шести лет. Сейчас федеральная служба проводит совещания с участниками рынка, сообщил "Ведомостям" депутат Александр Хинштейн.

Между тем, уже в конце декабря Роскомнадзор разослал руководству онлайн-кинотеатров список фильмов и сериалов с пропагандой ЛГБТ, сообщили изданию в компаниях. Под запрет попали, в частности, "Горбатая гора" и "Назови меня своим именем", а также ряд эпизодов сериалов "Будет больно" и "Сексуальная жизнь студенток".

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола был подписан президентом Владимиром Путиным 5 декабря прошлого года. За нарушение нормы установлено административное наказание вплоть до штрафа в размере пяти миллионов рублей. В январе стало известно о заведении административного дела по новой статье против издательства "Попкорн букс".

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