Хинштейн: Полиция завела дело об ЛГБТ-пропаганде против издательства "Попкорн букс"

Против книжного издательства "Попкорн букс" возбуждено административное разбирательство по новой статье о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, рассказал 10 января глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально-известного издательства "Попкорн букс"", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале. К посту он приложил снимок полученного от МВД извещения с информацией об этом.

Из ответа силового ведомства следует, что административное разбирательство возбудило московское ОМВД "Гольяново" 28 декабря. Речь идет о делах по статьям о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ст. 6.21 КоАП РФ) и о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Хинштейн выразил надежду, что дело дойдет до суда и издательство, "бросившее государству открытый вызов", будет наказано. Депутат объявил "Попкорн букс" "одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России".

В начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Вскоре после этого Хинштейн отчитывался о борьбе с литературой, подпадающей под действие закона.

На прошлой неделе стало известно о том, что житель Москвы получил штраф в размере 100 тысяч рублей по закону о запрете пропаганды нетрадиционных отношений.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна