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Новости 16:59

"Проверил сам. Так и есть": Хинштейн недоволен наличием ЛГБТ-литературы на Wildberries

фото ЗакС политика "Проверил сам. Так и есть": Хинштейн недоволен наличием ЛГБТ-литературы на Wildberries

Соавтор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн продолжает поиски ЛГБТ-литературы на просторах рунета. На сей раз он оказался недоволен тем, что подобного рода книги продолжают продаваться на площадке Wildberries.

"Больше всего жалоб на Wildberries, где по-прежнему открыто продолжает продаваться ЛГБТ-литература. Проверил сам. Так и есть", — отчитался парламентарий у себя в Telegram-канале.

Своё негодование Хинштейн изложил в письме руководству интернет-магазина, попросив принять скорейшие меры по удалению "незаконных" позиций. Ему пообещали убрать всё с продажи уже сегодня.

Ранее в среду, 7 декабря, Хинштейн известил, что по его просьбе маркетплейс Ozon снял с продажи книги, описывающие нетрадиционные отношения, включая "Лето в пионерском галстуке" Елены Малисовой и Катерины Селивановой.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, в списке авторов которого оказались свыше 300 парламентариев. Закон запрещает пропагандировать не только нетрадиционные сексуальные отношения, но также педофилию и смену пола. Запрет направлен на распространение подобной информации среди всех возрастных групп россиян, а не только среди несовершеннолетних.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна


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