ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:47

Член СПЧ предложил приостановить действие программы переселения соотечественников

фото ЗакС политика Член СПЧ предложил приостановить действие программы переселения соотечественников

России следует временно приостановить действие программы добровольного переселения соотечественников из сопредельных стран, заявил 23 января в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Исключение, по его мнению, можно сделать для граждан Белоруссии и ряда иных категорий претендующих на российское гражданство лиц.

Как полагает Кабанов, к настоящему времени программа переселения превратилась "в "кормушку" с миллиардными оборотами" для "продажных дельцов от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами". Результатом этого стали сложности и проволочки с получением гражданства России "нашими собратьями, носителями общего языка и культуры", а также жителями новых территорий страны.

В это же время российское гражданство получают жители бывших республик СССР, якобы не знающие русского языка и не знакомые с культурой принимающей страны, тревожится правозащитник.

"Было бы разумно временно ограничить/приостановить выдачу гражданства России по программе переселения соотечественников гражданам всех государств", — высказал идею Кабанов. Он уточнил, что ограничение не должно распространяться на граждан Белоруссии, "носителей русского языка и общеславянской культуры", а также выдающихся профессионалов, лиц с "историческими родственными связями с  Россией" и представителей коренных народов, издавна проживающих на территории страны.

"Конечно, при этом служба в зоне СВО также остается в качестве основания для получения гражданства по упрощенной процедуре", — счел нужным оговориться член СПЧ.

В середине января Кабанов высказался о необходимости закрепления в российском законодательстве термина "предатель" и, соответственно, установления ответственности за предательство.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама