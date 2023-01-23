Член СПЧ предложил приостановить действие программы переселения соотечественников

России следует временно приостановить действие программы добровольного переселения соотечественников из сопредельных стран, заявил 23 января в своем Telegram-канале член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Исключение, по его мнению, можно сделать для граждан Белоруссии и ряда иных категорий претендующих на российское гражданство лиц.

Как полагает Кабанов, к настоящему времени программа переселения превратилась "в "кормушку" с миллиардными оборотами" для "продажных дельцов от миграционных служб вместе с этническими ОПГ и олигархами". Результатом этого стали сложности и проволочки с получением гражданства России "нашими собратьями, носителями общего языка и культуры", а также жителями новых территорий страны.

В это же время российское гражданство получают жители бывших республик СССР, якобы не знающие русского языка и не знакомые с культурой принимающей страны, тревожится правозащитник.

"Было бы разумно временно ограничить/приостановить выдачу гражданства России по программе переселения соотечественников гражданам всех государств", — высказал идею Кабанов. Он уточнил, что ограничение не должно распространяться на граждан Белоруссии, "носителей русского языка и общеславянской культуры", а также выдающихся профессионалов, лиц с "историческими родственными связями с Россией" и представителей коренных народов, издавна проживающих на территории страны.

"Конечно, при этом служба в зоне СВО также остается в качестве основания для получения гражданства по упрощенной процедуре", — счел нужным оговориться член СПЧ.

В середине января Кабанов высказался о необходимости закрепления в российском законодательстве термина "предатель" и, соответственно, установления ответственности за предательство.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"