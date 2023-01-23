Кроссоверы "Москвич 3" привезут в дилерские центры Петербурга в конце января

Новые кроссоверы "Москвич 3" поступят в продажу в дилерских центрах Петербурга к концу января, сообщается в Telegram-канале, посвящённом данной марке автомобиля.

В скором времени продажу машин откроют ещё в девяти российских городах, в том числе в Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре.

"До марта точки продаж и сервисного обслуживания "Москвич" откроются ещё в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться", – сообщается в Telegram-канале "Москвича".

Пока что автомобили данной марки продаются только в Москве. Стоимость бензинового варианта начинается от 1,97 млн рублей, а электромобиля — от 3,5 млн рублей.

Напомним, 16 мая 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переводе столичного завода Renault на баланс города и о планах выпуска на его мощностях автомобилей "Москвич".