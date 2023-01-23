Комтранс поведал о планах занизить бордюры по 19 адресам в 2023 году

В 2023 году планируется провести работы по занижению бордюрного камня на пересечениях тротуаров и проезжей части по 19 адресам в шести районах Петербурга, сообщил комитет по транспорту 23 января. Адресная программа утверждена и опубликована на сайте городской дирекции по организации дорожного движения.

Работы развернутся по пяти адресам в Сестрорецке и по четырем — в Пушкине и в Невском районе. Также запланировано занижение бордюрных камней на переходах в Кронштадте, а также в Василеостровском и Приморском районах.

Как отмечается, список "был сформирован с учетом обращений граждан, а также по рекомендации районных администраций и общественных объединений инвалидов".

Ранее комтранс оповестил о возобновлении продаж проездных "Подорожник" в виде брелоков.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"