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Новости 13:07

Комтранс поведал о планах занизить бордюры по 19 адресам в 2023 году

фото ЗакС политика Комтранс поведал о планах занизить бордюры по 19 адресам в 2023 году

В 2023 году планируется провести работы по занижению бордюрного камня на пересечениях тротуаров и проезжей части по 19 адресам в шести районах Петербурга, сообщил комитет по транспорту 23 января. Адресная программа утверждена и опубликована на сайте городской дирекции по организации дорожного движения.

Работы развернутся по пяти адресам в Сестрорецке и по четырем — в Пушкине и в Невском районе. Также запланировано занижение бордюрных камней на переходах в Кронштадте, а также в Василеостровском и Приморском районах.

Как отмечается, список "был сформирован с учетом обращений граждан, а также по рекомендации районных администраций и общественных объединений инвалидов".

Ранее комтранс оповестил о возобновлении продаж проездных "Подорожник" в виде брелоков.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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