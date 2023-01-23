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Новости 14:03

Думский комитет вернул авторам законопроект о праве голосовать с 16 лет

фото ЗакС политика Думский комитет вернул авторам законопроект о праве голосовать с 16 лет

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул разработчикам законопроект о праве голосования с 16 лет, обратило внимание ТАСС 23 января. Авторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Согласно тексту отзыва, представленного комитетом, снижение возраста наделения граждан активным избирательным правом с 18 до 16 лет может быть сопряжено с дополнительными тратами из бюджета, в связи с чем требуется прояснение позиции кабмина на этот счет. "Реализация проектируемых изменений может привести к дополнительным расходам федерального бюджета, в связи с чем усматриваются основания для получения на представленный законопроект заключения правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

Законопроект о снижении возраста участников голосования до 16 лет был внесен на рассмотрение Госдумы в первой половине декабря. По мысли авторов, это позволило бы среди прочего повысить явку на выборах.


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