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Новости 12:55

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосовать с 16 лет

фото ЗакС политика ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосовать с 16 лет

Депутаты фракции ЛДПР предложили своим коллегам по Государственной думе рассмотреть их законопроект, предполагающий голосование с 16 лет. Документ доступен на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предполагают, что уменьшение возрастного ценза голосующих помогло бы привлечь их к участию в электоральном процессе и, как следствие, повысить явку на выборах. Также депутаты отмечают, что достигшие 16 лет россияне имеют право вступать в брак, заключать трудовые договоры, создавать ИП.

Многие современные молодые люди "созревают" раньше, указывают либерал-демократы, поэтому наделять их равнозначными взрослым политическими правам вполне резонно.

Депутаты предлагают внести коррективы в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".


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