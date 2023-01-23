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Новости 14:53

Алишер Усманов решил уйти из РСПП на пенсию

фото ЗакС политика Алишер Усманов решил уйти из РСПП на пенсию

Бизнесмен Алишер Усманов написал заявление о выходе из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передаёт РБК, ссылаясь на слова собеседника в структуре организации.

Некоторое время назад Telegram-каналы распространили фотографию заявления Усманова на имя главы РСПП Александра Шохина.

"В связи с выходом на пенсию и отходом от активной деятельности прошу освободить меня от членства в бюро правления РСПП", - сообщалось в документе.

РБК уточняет, что 25 января должно пройти заседание бюро союза, во время которого должны рассмотреть прошение Усманова.

Напомним также, ранее Российский союз промышленников и предпринимателей выступил за расширение списка категорий граждан, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации.


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