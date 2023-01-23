Установление выплат народным артистам получило одобрение правительства Петербурга

Поправки в Социальный кодекс Петербурга, предусматривающие дополнительную социальную поддержку горожан с почетными званиями, были одобрены на рабочем заседании губернатора Александра Беглова с членами правительства города, сообщила пресс-служба градоначальника 23 января.

"Устанавливаются ежемесячные дополнительные выплаты петербуржцам, удостоенным почетных званий категории "народный"", - уточнили в Смольном. Речь идет, например, о народных артистах и художниках СССР, РСФСР или России, а также о народных учителях и архитекторах РСФСР или России, проживающих в Северной столице.

Всего в Петербурге живут 165 человек с подобными званиями. Это 145 народных артистов, 13 народных художников, четыре народных учителя и три народных архитектора. Величина ежемесячных выплат в 2023 году составит 30 тысяч рублей, при этом сама мера будет носить заявительный характер. Для получения права на соцподдержку гражданин должен прожить в Петербурге не менее 10 лет.

Проект поправок в Социальный кодекс Петербурга, предусматривающий выплаты заслуженным горожанам, был опубликован на сайте Смольного 10 января.