Роскомнадзор сообщил о росте количества жалоб правообладателей на пиратский контент

В 2022 году в Роскомнадзор поступило 12,5 тысячи определений Мосгорсуда и 38 тысяч заявлений правообладателей на пиратский контент, сообщила 23 января федеральная служба. По сравнению с предыдущим годом количество жалоб от отечественных и зарубежных владельцев прав на интеллектуальную собственность заметно возросло.

"По сравнению с 2021 годом количество заявлений выросло на 18%, а предварительные обеспечительные меры были приняты в отношении почти 350 тысяч сайтов с пиратским контентом", — говорится в сообщении РКН. Последнее значение выросло за год на 17%.

Как отмечается, в 85% случаев нелегальный контент был удален самими владельцами сайтов. Доступ к еще 41 тысяче ресурсов был заблокирован операторами связи, поскольку в этих случаях владельцы ресурсов не стали вовремя избавляться от нелегальных копий.

В то же время служба занималась и снятием ранее наложенных ограничений на доступ к сайтам. "В 2022 году на основании 13,5 тысячи определений Мосгорсуда об отмене предварительных обеспечительных мер было разблокировано 38,6 тысячи ресурсов", — говорится в сообщении РКН.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил о направлении в Роскомнадзор 1,7 тысячи требований о внесудебной блокировке информации в интернете в 2022 году.