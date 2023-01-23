Ремонт станции "Ладожская" могут перенести на неопределённый срок

Ремонтные работы на станции петербургского метрополитена "Ладожская" могут передвинуть на неопределённый срок ввиду отложенного из-за жалобы аукциона, следует из информации, доступной на портале госзакупок.

В документе сообщается, что конкурс признали несостоявшимся. На подряд откликнулась лишь одна компания. Также на сайте Федеральной антимонопольной службы ещё 17 января разместили жалобу на заказчика, обвинив его в бездействии при проведении аукциона. Как итог, по решению УФАС закупку приостановили до изучения жалобы.

Следует напомнить, что несколько дней назад СМИ писали о том, что "Ладожская" закроется на ремонт 1 марта. Дата неоднократно корректировалась, отодвигаясь на более поздние сроки.