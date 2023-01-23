ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:35

Ремонт станции "Ладожская" могут перенести на неопределённый срок

фото ЗакС политика Ремонт станции "Ладожская" могут перенести на неопределённый срок

Ремонтные работы на станции петербургского метрополитена "Ладожская" могут передвинуть на неопределённый срок ввиду отложенного из-за жалобы аукциона, следует из информации, доступной на портале госзакупок.

В документе сообщается, что конкурс признали несостоявшимся. На подряд откликнулась лишь одна компания. Также на сайте Федеральной антимонопольной службы ещё 17 января разместили жалобу на заказчика, обвинив его в бездействии при проведении аукциона. Как итог, по решению УФАС закупку приостановили до изучения жалобы.

Следует напомнить, что несколько дней назад СМИ писали о том, что "Ладожская" закроется на ремонт 1 марта. Дата неоднократно корректировалась, отодвигаясь на более поздние сроки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама