За полгода число избирателей в Петербурге выросло на 12 тысяч

Санкт-Петербургская избирательная комиссия опубликовала данные о количестве избирателей. По этой информации, за год количество людей, имеющих право голосовать, в городе выросло на 30 тысяч, а за полгода - на 12,8 тысячи.

Самый большой прирост за полгода у Выборгского района - 3 416. Почти все они - 2 699 - новые жители поселка Парголово, следует из опубликованных данных.

Больше всего избирателей проживает в Приморском районе - 450 тысяч. Среди муниципалитетов лидером остается МО № 65, там живет 129,5 тысячи избирателей.

В Кронштадтском районе находится меньше всего петербуржцев, которые могут голосовать. Их численность составляет 33,24 тысячи человек. Из муниципалитетов наименьшее число избирателей в поселке Серово - 79 человек.

В трех МО весной 2023 года должны пройти дополнительные выборы муниципальных депутатов. В двух из них за последние полгода число избирателей сократилось. В МО "Поселок Понтонный" из 6 412 имеющих право голосовать граждан осталось 6 333, а из МО "Красное Село", судя по всему, уехало два избирателя - теперь их 41 595. Более чем на тысячу увеличилась численность людей с активным избирательным правом в МО "Южно-Приморский". Там сейчас живет 97 843 человека, способных голосовать.

Напомним, дополнительные выборы в муниципалитетах назначены на 9 апреля. Всего жители трех округов должны будут выбрать 5 новых муниципальных депутатов. Подробнее о довыборах - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова