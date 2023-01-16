Весенний добор в муниципалы

Новые муниципальные дополнительные выборы пройдут в Петербурге 9 апреля. В этот раз участвуют только три муниципалитета, а на кону стоят пять мандатов. Подробнее о приближающемся голосовании — в материале ЗАКС.Ру.

На протяжении нескольких лет в Петербурге никакие дополнительные выборы не проводились, но все изменилось в 2022 году. Под руководством нового состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии в сентябре провели довыборы в муниципальных образованиях города. Еще до них председатель Горизбиркома Максим Мейксин в интервью ЗАКС.Ру анонсировал весной 2023 года очередное муниципальное голосование.

По федеральному законодательству, дополнительные выборы проводятся, если избранный в одномандатном округе депутат сложил полномочия. В многомандатном округе одного вакантного места недостаточно — их должно быть минимум два. В законе прописано, что довыборы проводятся, если в совете занято менее 2/3 мест. В муниципалитетах Петербурга в основном пятимандатные округа: если там недостает двух депутатов, то это считается менее двух третей.

Не проводят "донабор" в случае, если новый депутат будет исполнять свои полномочия менее года. Следующие полноценные выборы в муниципальные советы Петербурга должны пройти осенью 2024 года. То есть уже осенью 2023 года никакие довыборы провести не получится: текущая весна — последний шанс закрыть вакантные мандаты мундепов.

Готовиться к новому голосованию начали сразу с наступлением нового 2023 года. В первые же рабочие дни в Санкт-Петербургской избирательной комиссии провели рабочее совещание с территориальными комиссиями. На встрече и обсуждались предстоящие довыборы, сообщили на сайте ГИК.

На заседании Горизбиркома 12 января Мейксин рассказал, что дополнительные выборы пройдут в трех муниципалитетах: "Поселок Понтонный", "Красное Село" и "Южно-Приморский". В общей сложности планируется закрыть пять вакантных мандатов.

Проводить голосование будут территориальные комиссии. ТИК №43 — в "Поселке Понтонный", ТИК №26 — в "Красном Селе", а ТИК №47 — в "Южно-Приморском". Все они 16 января провели заседания по назначению дополнительных выборов. В ТИК №43 ЗАКС.Ру сообщили, что голосование назначено на 9 апреля. Эту же дату назвал член теризбиркома №26 Дмитрий Иевлев. Председатель ТИК №47 Ксения Шипулина отказалась сообщать изданию какую-либо информацию о довыборах. На момент публикации материала на сайте избиркома решения с заседания 16 января не размещены, так же как и решения с собрания 21 декабря. Ранее ЗАКС.Ру писал, что довыборы в трех муниципалитетах должны назначить на 9 апреля 2023 года.

Член ТИК №26 Иевлев рассказал ЗАКС.Ру, что прием документов у потенциальных кандидатов начнется 19 января. Аналогичную дату выбрали в теризбиркоме №43. Там же уточнили, что окончание срока выдвижения — 7 февраля.

Самовыдвиженцам для участия в довыборах в МО "Красное Село" надо будет предоставить 21 подпись избирателей в свою поддержку, добавил Иевлев. В ТИК №43 не стали сообщать ЗАКС.Ру, сколько автографов ждут от непартийных претендентов.

В "Поселке Понтонный" сейчас свободны два мандата в 1-м округе. Одно место в совете стало вакантным сразу после выборов 2019 года. Избравшийся от "Единой России" Олег Харитонов сложил полномочия муниципального депутата. Судя по декларации сотрудников МО за 2021 год, экс-депутат работает там в должности "главного специалиста муниципального совета". Другой мандат в "Поселке Понтонный" освободился в сентябре 2022 года — по требованию прокуратуры совет лишил полномочий своего коллегу Сергея Салтыкова из-за того, что он вовремя не сдал декларацию о доходах.

В "Красном Селе" тоже свободны два мандата. Во 2-м округе муниципалитета Николая Колошинского лишили полномочий в 2020 году из-за ошибок в декларации. Второе место в совете стало вакантным после смерти Николая Коломиеца в августе 2022 года.

В "Южно-Приморском" летом скончалась Евгения Семенова, которая избралась в одномандатном округе. В этом же муниципалитете осенью 2022 года уже проходило голосование. Тогда жители 5-го округа МО выбирали замену Андрею Алескерову, перешедшему в Законодательное собрание Петербурга.

Всего в сентябре 2022 года в Петербурге набирали недостающих 38 депутатов в 17 муниципальных образованиях. Явка на голосовании не превысила и 10% — она составила 9,97%. Самый высокий показатель был в МО "Город Зеленогорск" — 24,51%, а самый низкий — в МО "Невский округ", — 6,12%.

Без жалоб на нарушения не обошлось. Чаще всего звучали нарекания к надомному голосованию, на которое не брали оппозиционных наблюдателей, но с которого приносили десятки заполненных бюллетеней. Довыборы в муниципалитеты 2022 года запомнились и выключением света на избирательных участках в Пушкине, и приездом пожарных на УИК в МО "Невская застава".

По итогам осенних выборов 34 мандата из 38 получили представители "Единой России". Еще три места достались кандидатам от ЛДПР, одно — самовыдвиженцу.

Место в муниципалитете "Большая Охта" получила экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова ("Единая Россия"). На первом же заседании после голосования она возглавила МО.

В городе Пушкин один из свободных мандатов получила олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова. А в МО "Оккервиль" место в совете занял Вадим Кучер, ранее лишившийся статуса депутата этого же созыва из-за ошибок в декларации о доходах. Подробнее о выигравших на довыборах осенью 2022 года — в материале ЗАКС.Ру. О первых успехах новоявленных муниципалов можно прочитать в отдельном тексте.

София Саттарова