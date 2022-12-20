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Муниципал 21:30

В 2023 году довыборы пройдут в трех муниципалитетах Петербурга

фото ЗакС политика В 2023 году довыборы пройдут в трех муниципалитетах Петербурга

В трех муниципальных образованиях Петербурга должны пройти дополнительные выборы в 2023 году. Избирать депутатов на вакантные мандаты будут в МО "Южно-Приморский", МО "Понтонный" и МО "Красное село", сообщил ЗАКС.Ру заместитель председателя Городской избирательной комиссии Олег Зацепа.

Территориальные избирательные комиссии, которые отвечают за муниципальные выборы после ликвидации ИКМО, могут объявить о проведении довыборов уже в январе, но Зацепа отметил, что ТИК имеют право сделать это позже. Назначение выборов должно пройти не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. По информации ЗАКС.Ру, дополнительные выборы могут состояться 9 апреля 2023 года.

В совете депутатов МО "Красное село" вакантно место Николая Колошинского, которого в ноябре 2020 года досрочно лишили полномочий из-за ошибок в декларации за 2019 год. Муниципал пытался оспорить решение совета в судах и даже обращался в администрацию президента, подозревая политическую подоплеку в его отставке. Вернуть мандат у него не получилось.

В МО "Южно-Приморский" уже проходили выборы в сентябре 2022 года. Тогда вакантное место появилось после избрания главы МО Андрея Алексерова в Законодательное собрание. Еще один мандат освободился после смерти депутата Евгении Семеновой летом 2022 года.

Еще двух депутатов будут выбирать в МО "Понтонный". В сентябре 2022 года совет досрочно прекратил полномочия Сергея Салтыкова. Этого потребовала прокуратура из-за несданной декларации о доходах и имуществе. Другой экс-мундеп Олег Харитонов сложил полномочия сразу после избрания в 2019 году.

Напомним, дополнительные муниципальные выборы прошли в петербурге 11 сентября 2022 года. В 17 муниципалитетах избрали 38 мундепов. Из них 34 выдвигались от "Единой России". Подробнее об итогах голосования читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков


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МО Красное Село
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МО Поселок Понтонный
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МО Южно-Приморский
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
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Салтыков Сергей Николаевич
Упоминаемые персоны
Колошинский Николай Степанович
Салтыков Сергей Николаевич
Семенова Евгения Семеновна 
Харитонов Олег Михайлович




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