Максим Мейксин: Надеюсь, мой доклад для Памфиловой будет о корректных и достойных выборах в Петербурге

Максим Мейкcин (фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру)

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин поговорил с ЗАКС.Ру о своем новом назначении и рабочем коллективе, о прогнозах на довыборы и реагировании на нарушения, о "жалобной технологии" и двух видах наблюдателей.

Новая должность

- Как вам новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии?

- Мне кажется, что состав достаточно профессиональный. Очень много людей, которые уже не первый раз работают в избирательной комиссии, есть много достойных специалистов, в том числе несколько кандидатов наук. То есть, в принципе, люди достаточно профессиональные, люди понимают новые задачи, которые стоят перед Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Поэтому, мне кажется, есть все шансы, скажем так, избавиться от наследия прошлого и идти вперед уверенно с профессиональной работой профессионального состава.

- Когда вам впервые поступило предложение войти в состав Горизбиркома и от кого?

- Для меня, как и для многих, это было неожиданно. Потом был длительный, непростой процесс переговоров. Но, если можно, я подробности оставлю без комментариев.

- То есть вы сами не планировали идти в Горизбирком?

- Скажем так, для меня это было внеплановая история, но я готов служить своему городу в любом месте, где нужен.

- Какую главную задачу поставили перед собой как председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии?

- Много вопросов и задач уже было решено предыдущим составом комиссии. При том, что избирательная система Санкт-Петербурга достаточно профессиональная, есть целый ряд вопросов, которые требовали и требуют определенного решения и внимания. В первую очередь очень важный вопрос — это, конечно, корректность работы, минимальное количество замечаний к работе комиссии.

Очень много было замечаний к работе избирательных комиссий муниципальных образований. Сейчас этот вопрос законодательно решен — комиссии ликвидируются, их полномочия переданы территориальным избирательным комиссиям. Это существенно скажется на качестве работы, потому что, по сути, муниципальные комиссии не подчинялись ни городской комиссии, ни территориальным комиссиям.

Наша задача создать систему работы таким образом, чтобы у территориальных комиссий были типовые документы, были типовые процедуры. За эти несколько недель мы сделали много интересных разработок на тему таких небольших программ, которые позволяют в автоматическом режиме напоминать комиссиям, что необходимо и в какой срок сделать. Это должно сказаться на качестве работы комиссий. Есть целый ряд организационных моментов, которые необходимо сделать для того, чтобы наиболее корректно, наиболее открыто проходила работа комиссий территориальных и участковых, и мы над этим работаем.

- В прошлом составе Горизбиркома сменилось несколько председателей, очередного руководителя Центризбирком называл новой надеждой, а затем высказывал критику в их адрес. Почему вы большая надежда ЦИКа, чем ваши предшественники?

- Это, наверно, вопрос больше к Центральной избирательной комиссии. Это им оценивать мои профессиональные качества.

Есть большая работа по содействию избирательным комиссиям, которая ведется районами. С учетом того, что я работал главой района, хорошо знаю коллег, работал вице-губернатором, курируя районы в части внутриполитического блока, считаю, что мне удастся организовать простое и понятное взаимодействие со всеми. Мне кажется, это один из мотивов Центральной избирательной комиссии. Для решения ряда задач, которые стоят перед Санкт-Петербургской избирательной комиссией, у меня все же побольше возможностей, чем у моих предшественников.

- Вы думаете, вы именно этим покорили Эллу Памфилову?

- Я не знаю, чем я покорил. Это было сложное для всех решение. Это был, вероятно, сложный, но нужный для данного момента выбор.

- Вы приостановили членство в партии "Единая Россия"?

- Да, в первый же день. Когда меня избрали председателем Санкт-Петербургской избирательной комиссии, я подал соответствующее заявление. Есть решение партии о приостановке моего членства в "Единой России".

На первом заседании я попросил членов избирательной комиссии работать максимально профессионально, без оглядки на субъект выдвижения и на партийную принадлежность. Считаю, что это правильная позиция для того, чтобы избирательная система работала наиболее независимо от органов власти и партий.

Кампания довыборов

- Вы уже говорили, что решение провести дополнительные выборы в муниципалитетах в сентябре 2022 года было совместным, но кто все же был инициатором?

- Это скорее было общее обсуждение. Мы обсуждали с Натальей Валентиновной (Чечиной, бывшим председателем ГИК – прим. ЗАКС.Ру), с Центральной избирательной комиссией, что есть нормы закона, которые необходимо исполнять. В связи с тем, что было принято решение о передаче полномочий муниципальных избирательных комиссий территориальным комиссиям, это уже было бы бездействие территориальных комиссий. Соответственно, если бы комиссии не приняли бы решение о довыборах, то это уже был бы вопрос об их роспуске. Для того, чтобы не провоцировать новому составу Санкт-Петербургской избирательной комиссии сразу разбирательство на тему неназначения довыборов, было принято решение их провести. Я активно эту тему продвигал, общался на эту тему со всеми, эта позиция была поддержана, и довыборы были назначены.

- Теперь довыборы в Петербурге будут проводиться всегда?

- По крайней мере, до муниципальной реформы — да. Вполне возможно, что мы пойдем в сюжет еще одних довыборов уже в следующем году весной или в начале лета. В связи с тем, что у нас есть депутаты, сложившие полномочия уже после объявления довыборов.

- А в Законодательное собрание будете проводить довыборы, если освободится мандат? Прошлый состав Горизбиркома их так и не организовал.

- У нас позиция высокопрофессиональной работы, четкого соответствия закону, поэтому если такая необходимость будет, мы будем объявлять довыборы.

- Сколько на эти довыборы потребуется денег и где их планируете брать?

- Деньги будут выделены из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга, так как это внеплановое голосование и средства в бюджете не предусмотрены. На данный момент мы обсуждаем сметы, сколько это будет стоить, планируем на следующей неделе выходить на постановление правительства Санкт-Петербурга по выделению средств. Сейчас обсуждается порядка 80 млн рублей.

- В интервью "Интерфаксу" вы сказали, что у Горизбиркома будет жесткая позиция в ответ на возможные нарушения. Можете привести пример?

- Я объехал все 10 районов Санкт-Петербурга, все 16 территориальных комиссий, встретился с председателями избиркомов, которые будут проводить эти довыборы, изложил позицию нового состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии, мою личную позицию по достаточно жесткой реакции на любые нарушения, которые будут происходить, и на любые действия, которые будут не соответствовать избирательному законодательству. Надеюсь, меня услышали.

- Если видеокамеру на избирательном участке во время голосования закроют картонкой или журналисту сломают руку в УИК, как Горизбирком будет на это реагировать?

- Мы специально не образовывали окружные избирательные комиссии как промежуточное звено. Так полномочия по рассмотрению любых жалоб, нарушений находятся в прямом ведении Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Мы как раз на последнем заседании приняли решение об определении кураторов от Санкт-Петербургской комиссии за каждым районом, за каждой территориальной комиссией.

Искренне считаю, что мы объективно будем рассматривать любые вопросы, которые будут возникать. Что касается противоправных действий вне избирательного процесса, это, конечно, больше вопрос правоохранительных органов.

- Но Горизбирком как-то будет содействовать разрешению ситуации?

- Еще раз: наши полномочия относятся к избирательному процессу. Всем, что происходит вне избирательного процесса, занимаются правоохранительные органы. Мы, конечно, будем активно с ними на эту тему сотрудничать.

- По вашему прогнозу, чем предстоящие муниципальные довыборы будут отличаться от выборов в муниципалитеты в 2019 году?

- С учетом того, что в 2019 году муниципальные выборы были совмещены с выборами губернатора, была достаточно большая явка. Мы прогнозируем гораздо более низкую явку на довыборах в сентябре этого года. Это принципиальное отличие. Наверно, будет гораздо больше кандидатов. Интерес к довыборам достаточно большой. На данный момент уже более 200 кандидатов на 38 мандатов выдвинулось. Это хорошая конкуренция.

- Эти довыборы будут чище, честнее, чем кампания в 2019 году, когда избиркомы прятали решения, к ним не могли попасть кандидаты и прочее?

- Мы обязали территориальные комиссии после издания своих решений в течение суток передавать их нам. И мы ведем очень жесткий контроль за тем, какие решения принимает комиссия. Действительно, ранее были случаи, когда кандидатам тяжело было попасть в избирательные комиссии муниципальных образований. На данный момент таких вопросов не возникает, так как выборы проводят территориальные избирательные комиссии.

- Вы сказали, что со всеми ТИКами пообщались. В некоторых из них все еще остаются люди, к которым были претензии в прошлом. В том числе они работают в комиссиях, которые сейчас организуют довыборы. Как вы с ними выстраиваете взаимоотношения и как планируете контролировать их?

- Хороший вопрос. Часть людей перестала работать еще по инициативе прошлого состава. Новым составом эта работа будет продолжена. У меня есть полный перечень сотрудников всех территориальных комиссий, к кому были какие-то вопросы или претензии. Если вопросы будут продолжаться, значит, они перестанут работать.

- Какой у Горизбиркома есть механизм, чтобы вот так исключать людей из комиссий?

- Поверьте, у нас есть законные механизмы. Мы достаточно жестко будем пресекать нарушения.

Наблюдение и влияние

- Эффективно ли работают наблюдатели от Общественной палаты?

- Очень важный элемент и очень, мне кажется, работоспособный. Может быть, есть вопросы к обучению наблюдателей, вопросы к более профессиональным знаниям. Мы планируем после проведения довыборов провести большую работу по обучению сотрудников участковых избирательных комиссий, территориальных комиссий и наблюдателей.

- После каждых выборов Общественная палата говорит, что нарушений было минимальное количество. При этом, "Наблюдатели Петербурга" и СМИ писали о большом числе нарушений. В чем причина такой разницы?

- Я сейчас занимаюсь анализом всех нарушений или сообщений о нарушениях, которые были в предыдущий период. Я не могу комментировать за весь город, потому что нахожусь пока в стадии изучения, но могу вам сказать, что по Центральному району, где я работал главой, на выборах достаточно активно использовалась, так называемая, "жалобная технология". Это было связано с трехдневным голосованием, когда целый ряд кандидатов, чтобы лишний раз показать себя, лишние какие-то баллы заработать и, условно говоря, себя попиарить, использовали сообщения о мнимых нарушениях.

Например, один из кандидатов активно комментировал, что идут "карусели", какие-то спортивные ребята голосуют и так далее. Район и территориальные комиссии разбирались с этой ситуацией. Это были курсанты военного училища, которые законным образом в гражданской форме одежды голосовали на участке. Или в одном из СМИ вышла публикация, что спортивные ребята пришли на один участок — их там сфотографировали, якобы они проголосовали, потом пришли на другой участок. Мы с этой ситуацией тоже разбирались. Они не голосовали на первом участке, они пришли туда по ошибке, показали паспорт, и их перенаправили на другой участок с другой стороны здания. Был подробный анализ этой ситуации, наблюдатели подтвердили, что они пришли по ошибке на другой участок, не голосовали. Начальник училища подтвердил, что это его курсанты, однако все три дня это тиражировалось очень активно как нарушение, как незаконные действия и так далее.

С моей точки зрения, это обоюдная работа. Я со своей стороны могу гарантировать, что мы будем требовать очень высокого профессионализма от участковых и территориальных комиссий, но было бы неплохо, чтобы кандидаты не использовали такую технологию.

- То есть вы больше доверяете Общественной палате, а не "Наблюдателям Петербурга"?

- Я доверяю тому, в чем я конкретно разбирался сам.

- Когда вас утверждали вице-губернатором по внутренней политике в Законодательном собрании, вы в разговоре с журналистами сказали, что существует иностранное влияние на выборы в Петербурге. Можете привести пример?

- Есть, условно говоря, два вида наблюдателей. Есть те, кто фиксирует нарушения, но выполняют свою работу, скажем, в пророссийском формате, когда просто хотят, чтобы лучше была избирательная система, чтобы меньше было нарушений, и делают это не ангажированно к каким-либо структурным влияниям. А есть структуры, которые сейчас уменьшили свою активность, но они присутствуют, с задачей независимо от того, корректно прошли выборы или некорректно, дискредитировать выборную систему, кандидатов, комиссии. Эта цель не связана с желанием улучшить работу избирательной системы. Это связано с теми установками и задачами, которые они получают из-за рубежа.

Такое влияние надо учитывать. В том числе, когда используется "жалобная технология" кандидатами или определенными группами лиц для дискредитации выборов. Будем стараться максимально открыто все показывать, чтобы у избирателей была возможность объективно разобраться.

- Как с этим бороться?

- Это комплексная работа. Это не полномочия избирательных комиссий, это больше вопрос к правоохранительному блоку и юридическим нюансам, связанным с признанием таких лиц и групп иностранными агентами.

- На одном из последних заседаний Горизбиркома поднимался вопрос о комплексах обработки избирательных бюллетеней. Вы сказали, что мы уже переходим к электронным выборам и КОИБы не нужны. Но вы не думаете, что все-таки необходим переходный этап с комплексами, чтобы у людей повысилось доверие к голосованию?

- Мы обсуждали больше в контексте довыборов. КОИБы — очень важный элемент. Он должен быть. Он сильно облегчает работу комиссии, устраняет целый ряд возможных ошибок, которые при подсчете могут происходить.

При возможностях бюджета надо, конечно, увеличивать количество КОИБов, использовать их максимально, учить комиссии, готовить инфраструктуру — там, где они не применялись, банально нужно провести сети и розетки. Вполне вероятно, что к довыборам, которые мы будем делать весной, мы научим сотрудников комиссий работать с комплексами и сможем расширить их использование. На этих довыборах мы используем КОИБы там, где комиссии умеют с ними работать, и есть необходимая инфраструктура.

- Что вы думаете про доступность видеозаписей с камер наблюдения на участках для всех?

- Должна быть везде разумность. Видеонаблюдение серьезным образом дисциплинирует всех участников процесса: как наблюдателей, так и членов комиссий. Конечно, оно должно быть. Другое дело, какие цели ставятся. Если задача потратить большое количество бюджетных денег, чтобы организовать прямую трансляцию с большой пропускной способностью сетей, технологического оборудования и показать изображение в онлайне. Другое дело, для того, чтобы можно было при обжаловании или разбирательстве каких-то жалоб иметь видеоархив и объективно разобраться, что происходило на избирательном участке.

Видеонаблюдение на довыборах будет. Мы сейчас обсуждаем выделение средств на это. У нас заложено два сценария: видеорегистратор или полноценное видеонаблюдение. В любом случае, мы будем фиксировать все, что происходит на избирательных участках. Организацию трансляций на довыборах считаю нецелесообразной — это очень дорогая история. На больших выборах уже будем, исходя из поставленных Центральной избирательной комиссией задач и требований.

- Пока кампания по довыборам проходит довольно гладко. Создается впечатление, что их проводят не только для того, чтобы исполнить нормы закона, но и для того, чтобы показать новый состав Горизбиркома в хорошем свете.

- Никто не занимается никакими специальными проектами по представлению нового состава комиссии в хорошем свете. Как я уже сказал, довыборы назначены просто в соответствии с требованиями законодательства. Не исключаю, что могут быть какие-то замечания к тому, что будут делать комиссии. Но я достаточно жесткие разговоры провел с каждым председателем территориальной комиссии, которая проводит довыборы, надеюсь, меня коллеги услышали.

- Оказавшись перед Эллой Памфиловой после выборов, что вы ей скажете?

- Я ее поздравлю с днем рождения, потому что у нее он как раз 12 сентября. Это на следующий день после довыборов. Не знаю, окажусь ли я в этот день в Центризбиркоме, но, по крайней мере, точно поздравлю Эллу Александровну с днем рождения.

Все будет зависеть от того, как эти выборы пройдут. Мы ожидаем использования каких-то технологий, которые будут пытаться дискредитировать в том числе и работу нового состава комиссии. Но это опять вопрос обоснованности жалоб. Пока то, что я вижу: идет достаточно корректная, профессиональная работа. Надеюсь, как раз мой доклад ей будет о том, что в Петербурге прошли корректные, достойные выборы — такие, какие должны все время проходить в Санкт-Петербурге.

Беседовала София Саттарова