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Новости 16:59

Смольный одобрил расширение завода радиоэлектроники на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург"

фото ЗакС политика Смольный одобрил расширение завода радиоэлектроники на территории ОЭЗ "Санкт-Петербург"

Власти Северной столицы одобрили заявку производящего радиоэлектронику завода "Пантес" на приобретение участка площадью 1,2 гектара на территории "Новоорловская" в Особой экономической зоне "Санкт-Петербург" (ОЭЗ), информирует пресс-служба Смольного.

"Летом прошлого года компания открыла завод по производству электроники и создала более 200 рабочих мест. Теперь она намерена нарастить мощность и привлечь дополнительный персонал. Нужно поддерживать компании, которые укрепляют технологическую независимость России", — прокомментировал новость петербургский градоначальник Александр Беглов.

В течение первого года своей работы предприятие поставило цель выпустить до миллиона высокотехнологичных изделий. Продукцией завода пользуются крупнейшие российские компании в сферах энергетики, транспорта, связи и телекоммуникаций.

Ранее на площадке "Новоорловская" открылся Инновационный центр.


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