Беглов поделился планами построить почти 170 образовательных учреждений к 2026 году

До конца 2025 года в Петербурге планируется ввести немногим менее 170 учреждений образования, заявил 23 января губернатор Александр Беглов в своем традиционном выступлении по "Радио России". Названная им цифра практически соответствует совокупному количеству введенных за последние годы школ и детсадов.

"Доложил президенту о результатах программы по ликвидации накопленного за 15 лет дефицита социальных объектов, — сообщил Беглов, рассказывая о своем общении с Владимиром Путиным в ходе его визита в Петербург на прошлой неделе.

"С 2019 года мы ввели в Петербурге 42 школы и 127 детских садов. До конца 2025 года введем еще 168 образовательных учреждений и перейдем к плановому строительству одновременно с новыми жилыми кварталами", — пообещал Беглов.

Напомним, 18 января Путин и Беглов посещали среди прочего Обуховский завод, где губернатору внезапно пришлось отчитываться о ситуации с детскими садами в городе. В ответ на жалобу одной из сотрудниц предприятия Путин заявил, что петербургский губернатор отчитывался ему о "стопроцентном удовлетворении всех желающих отдать детей в дошкольное учреждение". В ответ Беглову пришлось допустить существование "определенного дефицита" детских садов в некоторых районах. В ходе беседы он уточнил, что речь идет о новостройках при сдаче новых зданий.