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Новости 18:49

Петербургский губернатор отчитался о первом заседании Совета по поддержке участников СВО

фото ЗакС политика Петербургский губернатор отчитался о первом заседании Совета по поддержке участников СВО

Повествуя о событиях минувшей недели в ходе понедельничного отчета в эфире "Радио России" 23 января, губернатор Александр Беглов упомянул состоявшееся 19 января заседание Совета по оказанию поддержки участникам СВО и членам их семей.

"Мы провели первое заседание Совета по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих. Совет окажет содействие правительству города [и позволит — ЗАКС.Ру] своевременно откликаться на потребности и проблемы, волнующие родственников наших бойцов", — проинформировал радиослушателей градоначальник.

Рассуждая о планах на будущее, Беглов оказался довольно немногословен. "Будем собираться раз в месяц", — сообщил он. По словам губернатора, городское правительство "продолжает делать все необходимое для обеспечения специальной военной операции".

Также в своем выступлении Беглов рассказал о количестве открытых с 2019 года школ и детсадов и поделился планами ввести в строй еще примерно столько же до конца 2025 года.

Фото: gov.spb.ru


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