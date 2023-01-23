Медведев заявил о необходимости удалить из политики "антигосударственные" силы

Замглавы Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев высказал пожелание не видеть в отечественном политическом ландшафте силы, занимающие "антигосударственную", по его мнению, позицию. Заявление прозвучало 23 января на заседании бюро Высшего совета партии.

"Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта", — приводит слова Медведева РИА "Новости".

Также председатель "Единой России" предположил, что партия могла бы "помочь другим патриотическим силам нашей страны выстроить диалог с идеологически близкими им зарубежными партиями". Подобное, по его мысли, было бы полезно для страны.

"В том, что касается зарубежной работы — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. Так, кстати, делают и другие страны", — подчеркнул Медведев.

На прошлой неделе замглавы Совбеза опубликовал в своем Telegram-канале пост с утверждением, что ядерные державы "не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба". После этого пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать высказывание, отрицая возможность изменения ядерной доктрины.