Беглов продлил срок коронавирусных ограничений до конца марта

Губернатор Александр Беглов в очередной раз продлил в Петербурге срок действия связанных с коронавирусом ограничений, поведала 24 января его пресс-служба. Сохраняющиеся до сих пор запреты были пролонгированы на два месяца, вплоть до 31 марта.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"", — говорится в сообщении Смольного.

Как отмечается, ограничения были продлены в соответствии с предписанием главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

В предыдущий раз Беглов продлевал запреты в конце декабря, устанавливая их до конца зимы. Действие постановления № 121 ни разу не ставилось на паузу, однако сама совокупность ограничений с течением времени менялась. К настоящему времени в Петербурге запрещены публичное курение кальяна и проведение публичных мероприятий, в том числе митингов и одиночных пикетов.