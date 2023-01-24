ЛДПР отозвала своего представителя из теризбиркома № 39

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сняла с должности члена территориального избиркома № 39 от ЛДПР Георгия Валиева. Соответствующее решение принято на заседании 24 января.

Член Горизбиркома от ЛДПР Валерий Николаев на заседании сообщил, что Валиев осуществлял свои полномочия ненадлежащим образом. В частности, он не присутствовал на всех заседаниях комиссии, заявил Николаев.

- Высший совет ЛДПР внес в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии, - сказал член ГИК.

Он добавил, что вместо Валиева партия просит назначить членом теризбиркома № 39 Артема Гронштейна. Основная часть состава Горизбиркома поддержала решение ЛДПР.

Полный тезка Гронштейна был кандидатом в депутаты от ЛДПР на муниципальных выборах в Петербурге в 2019 и 2022 годах. Набрать необходимое количество голосов для победы ему не удалось.

Напомним, ранее ЛДПР отозвала своего представителя Александра Тронина из Молодежного парламента Петербурга . Последний утверждает, что партия приняла такое решение из-за слишком активной поддержки СВО. В ЛДПР назвали другую причину.

София Саттарова