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Новости 11:03

За год в Петербурге улучшили жилищные условия 1 006 семей

фото ЗакС политика За год в Петербурге улучшили жилищные условия 1 006 семей

Жилищный комитет Петербурга в 2022 году потратил 6 млрд рублей на улучшение жилищных условий 1 006 семей, сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина на заседании городского правительства 24 января.

Она отметила, что годом раньше на эти цели ушло 3,5 млрд рублей.

На учете продолжают стоять 2 672 семьи. По словам Енилиной, в 2022 году планируется 855 семьям предоставить социальные выплаты, а 350 - квартиры. На эти цели выделили 7,1 млрд рублей.

Днем ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в очереди на предоставление жилья стоит порядка 2 200 семей.


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