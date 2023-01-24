В Госдуму поступил проект о необходимости военного билета для получения прописки и водительских прав

На рассмотрение Госдумы 24 января поступил законопроект о предъявлении военных билетов россиянами при получении регистрации по месту жительства и в некоторых других случаях. Инициатива последовала от Заксобрания Калужской области, она поддержана советом законодателей при Центральном федеральном округе. Текст проекта доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Законопроект касается военнообязанных граждан России. Как следует из пояснительной записки, они должны будут предъявлять документы о постановке на воинский учет "при обращении их за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения, а также получением лицензий на оружие".

Инициатива преследует цель повышения достоверности сведений воинского учета, отмечают авторы проекта. По их мнению, законодательное закрепление их предложения "будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности".

Днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать в России.