Указ о частичной мобилизации продолжает действовать, заявили в Кремле

Указ президента Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации в России продолжает действовать, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 января. Он объяснил это тем, что документ регламентирует не только мероприятия по призыву граждан в армию, но также другие вопросы.

"Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач", — приводит слова Пескова РИА "Новости". Представитель Кремля уточнил, что по достижении необходимой численности мобилизованных Минобороны приостановило призыв.

В то же время частичная мобилизация предполагает выполнение и иных мероприятий помимо непосредственно призыва в ряды Вооруженных сил, продолжил пресс-секретарь президента. "Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части это продолжает работать", — сообщил он.

Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации 21 сентября прошлого года. Спустя месяц с небольшим глава Минобороны Сергей Шойгу отрапортовал о достижении поставленных целей по призыву. Это, однако, не повлекло за собой публикации указ о прекращении частичной мобилизации, к чему президента призывали ряд региональных политиков, включая членов фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга.

На прошлой неделе стало известно об ответе администрации президента на запрос главы фракции "Яблоко" в Псковском облсобрании Артура Гайдука. Согласно документу, действие указа о частичной мобилизации в России продолжается. Позже Песков рекомендовал ориентироваться на слова президента в вопросе проведения мобилизации в стране.