Действие указа о частичной мобилизации продолжается, заявили в администрации президента

Указ главы государства Владимира Путина об объявлении в России частичной мобилизации продолжает действовать, следует из ответа администрации президента на запрос главы фракции "Яблоко" в Псковском облсобрании Артура Гайдука. Копия документа была опубликована 17 января в Telegram-канале "Псковское "Яблоко"".

"Действие указа президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" продолжается", — говорится в полученном Гайдуком ответе.

В документе говорится, что 28 октября в России завершились "оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе". При этом военкоматы продолжают набирать добровольцев для участия в спецоперации, а также тех, кто желает поступить на службу по контракту.

В конце ноября Гайдук обратился к президенту с просьбой издать указ о завершении в России частичной мобилизации. Аналогичные обращения направляли его однопартийцы из других регионов, включая Карелию, Новгородскую область и Петербург.