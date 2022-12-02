Фракция "Яблоко" в ЗакСе попросила Путина издать указ о прекращении частичной мобилизации

Депутаты петербургского Заксобрания от фракции "Яблоко" обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о прекращении частичной мобилизации в России. Скриншот документа опубликовал 2 декабря в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский.

В тексте письма отмечается, что на период частичной мобилизации установлен сокращенный перечень оснований для увольнения с военной службы мобилизованных и контрактников. При этом продолжительность этого периода не определена ни указом президента о старте мобилизации, ни иными правовыми актами, находящимися в общем доступе.

"В этой ситуации отсутствие указа о завершении частичной мобилизации <...> создает правовую неопределенность и, с одной стороны, позволяет продолжать призыв граждан на военную службу по мобилизации, а с другой стороны, позволяет командирам войсковых частей и судам отказывать гражданам в увольнении с военной службы", — говорится в обращении.

Депутаты подкрепили свою позицию указанием на обращения избирателей с рассказами о "многочисленных нарушениях прав граждан, вызванных этой ситуацией". Резюмируя, фракция "Яблоко" призвала президента впустить указ о прекращении частичной мобилизации в России.

В комментарии ЗАКС.Ру Вишневский заявил, что отсутствие официально опубликованного указа президента "создает дикую тревогу и неопределенность и возможность для произвола". "Слова к делу не пришьешь. Была куча устных заявлений, министр обороны говорил, пресс-секретарь говорил, на сайте президента написали, что мобилизация закончена, но бумаги нет до сих пор. Пока бумаги нет, то каждый сотрудник конкретного военкомата может по своему усмотрению понимать, закончен указанный период частичной мобилизации или не закончен", — заявил депутат.

Обращение петербургских депутатов стало не первым в ряду направленных президенту просьб об издании указа касательно завершения частичной мобилизации. Среди прочих, ранее это сделали депутаты-"яблочники" в заксобрании Карелии и глава фракции "Яблоко" в гордуме Великого Новгорода.