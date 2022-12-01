Фракция "Яблоко" в новгородской гордуме попросила Путина выпустить указ о завершении частичной мобилизации

Глава фракции "Яблоко" в городской думе Великого Новгорода Анна Черепанова обратилась 30 ноября к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении в России частичной мобилизации.

"До настоящего времени вами не издан указ президента о завершении частичной мобилизации, что вызывает общественное беспокойство в связи с возможной "второй волной" мобилизации, а также приводит к нарушению прав военнослужащих, проходящих военную слyжбу по контракту, на увольнение в связи с истечением срока", — адресуясь к Путину, написала Черепанова.

Депутат указала, что в отсутствие официально выпущенного указа командиры войсковых частей и суды не дают военнослужащим уволиться, так как считают частичную мобилизацию не отмененной. В качестве примера она привела решение Читинского гарнизонного военного суда от 23 ноября, который "счел необоснованными доводы о завершении частичной мобилизации, поскольку каким-либо нормативным актом объявленная с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичная мобилизация не прекращена", а указ президента о ней "не отменен и продолжает свое действие".

Также Черепанова сослалась на рост социального напряжения из-за нарушения прав граждан в ходе частичной мобилизации. "Протестные голоса звучат все громче и отчетливее, поставленные обществом вопросы должны получить ответы, основанные на праве и законе", — указала она и выразила мнение, что издание указа о завершении частичной мобилизации "позволит в какой-то мере" нормализовать жизнь российских семей.

Ранее с просьбой об издании указа о завершении частичной мобилизации к Путину обратилась фракция "Яблоко" в заксобрании Карелии. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не видел" обращения.

Информацию о выполнении плана по частичной мобилизации озвучил 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу, позже военное ведомство устами своего официального представителя Игоря Конашенкова объявило о прекращении выдачи повесток. Тогда же Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация "завершена, точка поставлена", но усомнился в необходимости выпуска соответствующего указа, пообещав посоветоваться с юристами. На следующий день Песков сообщил, что "указ не нужен".

Фото: пресс-служба партии "Яблоко"