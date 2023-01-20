В вопросе частичной мобилизации Песков рекомендовал прислушиваться к президенту

В вопросах, связанных с частичной мобилизацией, следует ориентироваться на слова президента Владимира Путина, рекомендовал 20 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что действие президентского указа о частичной мобилизации продолжается в России.

"Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось мобилизовать, было обеспечено. И дальше начался призыв уже обычный, на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент и предлагаем на это ориентироваться", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Во вторник псковское региональное отделение "Яблока" поделилось ответом из администрации президента на запрос главы партийной фракции в местном облсобрании Артура Гайдука, касающийся частичной мобилизации. Из текста документа следовало, что "действие указа президента <...> продолжается".

В ответ на просьбу прокомментировать фразу о продолжении частичной мобилизации Песков сослался на необходимость уточнения этого вопроса. "Думаю, что, скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить", — ответил он, пообещав сообщить после уточнения информации.

Президент подписал указ об объявлении частичной мобилизации 21 сентября. Позже, 28 октября, глава Минобороны заявил о выполнении плана по набору граждан в армию. Указ о прекращении мобилизации выпущен не был, невзирая на многочисленные обращения.