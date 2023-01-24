Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемостью коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ и в то же время увеличились показатели заболеваемости коронавирусом, сообщил 24 января Роспотребнадзор. Соответствующие сведения были озвучены на совещании главы санитарной службы Анны Поповой с руководителями региональных подразделений РПН.

Относительно предыдущей недели заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 4,1 %. В абсолютных цифрах речь идет о 956 тысячах человек. "Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия", — отметили в службе.

Среди респираторных инфекций превалирующими остаются вирусы гриппа. Помимо вируса гриппа А (H1N1) продолжает расти активность вирусов гриппа B. На их долю приходится 33 % от всех выявленных случаев заболеваний.

Одновременно на 22 % относительно предыдущей недели выросло количество зафиксированных случаев коронавируса, отметили в Роспотребнадзоре. Всего ковид зарегистрирован у 38 тысяч пациентов за неделю.

Сегодня же губернатор Александр Беглов продлил срок действия ограничений, введенных из-за коронавируса, до 31 марта.

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