В ЗакСе выступили против согласования муниципалами глав районов

Юридическое управление Законодательного собрания Петербурга дало свое заключение на законопроект МО "Южно-Приморский" о согласовании с муниципальными депутатами руководителей районных администраций. Документ опубликован на сайте парламента в разделе проектов законов.

В заключении юруправления сказано, что глава района - государственный гражданский служащий. Порядок назначения на такие должности изначально прописан в федеральном законодательстве, а затем уже в петербургском - который мундепы и предложили изменить, напомнили у органе ЗакСа. Так изменения от муниципалов вступят в противоречие с ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", заключили в юруправлении.

Свое мнение по проекту закона решил выразить депутат ЗакСа от "Единой России" и руководитель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов. Он написал дополнение к законопроекту и указал, что документ противоречит 12 статье Конституции. В ней прописано, что местное самоуправление самостоятельно и не входит в систему органов государственной власти.

Напомним, совет МО "Южно-Приморский" решил выступить со своей законодательной инициативой в декабре 2022 года. Согласно их предложению, губернатор должен представить кандидата в главы района муниципальным депутатам. Он считается согласованным, если две трети МО, расположенных в районе, за поддержат претендента на должность.

София Саттарова