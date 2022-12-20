Петербургские мундепы предложили назначать глав районов по согласованию с ними

Совет депутатов МО "Южно-Приморский" обратится к Законодательному собранию с предложением внести изменения в Устав города. Муниципалы предложили утверждать глав районов после согласования с мундепами округов, расположенных в границах района, в котором назначают нового руководителя. Муниципалы поддержали законодательную инициативу на заседании совета 20 декабря.

Сейчас глав районных администраций утверждает единолично губернатор Петербурга. В случае принятия инициативы, глава региона должен будет представить в каждом муниципалитете кандидата на пост начальника районной администрации. Кандидат будет считаться согласованным, если его поддержат большинство от двух третей муниципального совета. При этом одна кандидатура не может быть предложена более двух раз. Кроме того, повторное рассмотрение может пройти лишь спустя месяц после отказа.

Автор инициативы, депутат МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик полагает, что такая норма сможет способствовать взаимодействию между органами исполнительной власти с местным самоуправлением.

- У нас уже есть опыт законотворческой инициативы, поэтому что-то полезное для города, для жителей мы поддерживаем, - прокомментировал глава округа Юрий Епифанцев.

Напомним, летом депутаты Законодательного собрания разрешили губернатору Александру Беглову прекращать полномочия глав муниципалитетов, если они за месяц не устранят нарушения, за которые им был назначен выговор.

В 2019 году согласовывать глав районов с депутатами парламента предлагали "яблочники", но депутаты не решились добавлять себе полномочий.

Константин Леньков