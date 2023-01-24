Беглов пожелал, чтобы в 2023 году в Петербурге не осталось "жуликов"

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании правительства 24 января высказался о "жуликоватых компаниях", с которыми продолжает взаимодействовать город.

Выступление градоначальника состоялось после доклада врио председателя комитета по экономической политике Алексея Зырянова об итогах работы в 2022 году. Он отметил высокий процент исполнения адресной инвестиционной программы и возложил на подрядчиков вину в переносе сроков вводов в эксплуатацию отдельных объектов.

"Мы еще не до конца не выгнали всех жуликов. Еще контракты существуют, идут ряд судебных дел, поэтому надо продолжить работу… Остались определенные конторки и с ними надо жестко поступать", - отреагировал на это Беглов.

При этом он заявил, что строительный рынок в городе в целом стабилизировался.

"Но еще продолжает оставаться ряд таких жуликоватых компаний, которые надо просто выметать из города да и всё, не стесняться. Пожестче надо работать. Я понимаю, есть судебные дела, еще что-то другое. Но тем не менее надо закрывать этот вопрос, в 2023 году чтобы вообще жуликов в городе не осталось, - продолжил Беглов. - Просто-напросто выметать. Почистили - хорошо, но нужно до конца дело довести в 2023 году. Я понимаю, контракты, судебные дела, но тем не менее…"

Губернатор сказал, что это касается не только строительных объектов, но и дорожной инфраструктуры, а также метро.

"Там тоже еще вопросы непростые. Один из самых сложных вопросов в нашем городе - это строительство метро", - заявил глава города.

Беглов подчеркнул, что быстрый перевод штата сотрудников из компании "Метрострой" в "Метрострой Северной столицы" и налаживание работы нового предприятия были непростой задачей.

"Мы были вынуждены брать в аренду у банков заложенное оборудование - это щиты", - удивился губернатор.

Также он поручил, чтобы уровень контрактации по государственным закупкам к 1 июля дошел до 80%.

Напомним, Беглов не в первый раз ругает "жуликов". Во время "прямой линии" в декабре губернатор обвинял их в обмане участников долевого строительства и информационных атаках на Смольный.