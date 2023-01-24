В Кремле отрицают обсуждение вариантов закрытия границ для выезда из России

Вопросы введения ограничений на выезд россиян из страны не обсуждаются в коридорах власти, заявил журналистам 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не обсуждается", — приводит ответ Пескова ТАСС.

Заявление пресс-секретаря прозвучало в ответ на просьбу сообщить, возможны ли новые ограничения на выезд граждан за рубеж и рассматривает ли Кремль такие варианты.

Вопрос Пескову прозвучал на фоне инициативы главы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, который предложил ввести резервирование даты и времени пересечения границы на машине. Новые правила могут заработать уже с 1 марта.