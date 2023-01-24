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Калужские депутаты предложили штрафовать работодателей за трудоустройство россиян без военного билета

фото ЗакС политика Калужские депутаты предложили штрафовать работодателей за трудоустройство россиян без военного билета

Заксобрание Калужской области внесло 24 января на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании работодателей за трудоустройство россиян без предоставления военных билетов и за несообщение в военкоматы сведений о таких гражданах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают установить административные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанными или же подлежащими призыву россиянами, не предоставившими документы воинского учета. Должностных лиц предполагается наказывать штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателей без образования юрлица — штрафами от пяти до 10 тысяч рублей, для юрлиц "вилка" составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Величина штрафов за несообщение информации в военкомат о трудоустройстве или увольнении военнообязанных граждан составит от пяти до 25 тысяч рублей.

"Указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также во вторник калужские депутаты предложили ввести требование о предъявлении военного билета при прописке в квартиру, оформлении водительских прав и лицензии на оружие.


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