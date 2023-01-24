Калужские депутаты предложили штрафовать работодателей за трудоустройство россиян без военного билета

Заксобрание Калужской области внесло 24 января на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании работодателей за трудоустройство россиян без предоставления военных билетов и за несообщение в военкоматы сведений о таких гражданах. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают установить административные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанными или же подлежащими призыву россиянами, не предоставившими документы воинского учета. Должностных лиц предполагается наказывать штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателей без образования юрлица — штрафами от пяти до 10 тысяч рублей, для юрлиц "вилка" составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Величина штрафов за несообщение информации в военкомат о трудоустройстве или увольнении военнообязанных граждан составит от пяти до 25 тысяч рублей.

"Указанные изменения позволят повысить эффективность мероприятий по воинскому учету, так как будут способствовать более ответственному отношению трудоустраивающихся граждан и потенциальных работодателей к своим обязанностям по воинскому учету", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также во вторник калужские депутаты предложили ввести требование о предъявлении военного билета при прописке в квартиру, оформлении водительских прав и лицензии на оружие.