Песков сослался на специфику СВО в вопросе подачи деклараций парламентариями

Специфика специальной военной операции вносит свою специфику в вопрос подачи депутатами и сенаторами деклараций об имуществе и доходах, высказался 24 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он указал на необходимость дождаться появления итогового варианта соответствующего законопроекта.

"Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля заявил, что "антикоррупционный орган продолжает свою работу" и проверяет подаваемые декларации.

Ранее сенатор Андрей Клишас сообщил о том, что в Совет Федерации законопроект о декларациях поступит не раньше 1 февраля. Сам проект предусматривает, в частности, отказ от публикации сведений о доходах сенаторов и депутатов Госдумы. Вместо этого обнародованию будут подлежать только общие сведения, включая данные о количестве поданных деклараций.