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Новости 14:25

Либерал-демократы намерены внести законопроект о "детях спецоперации"

фото ЗакС политика Либерал-демократы намерены внести законопроект о "детях спецоперации"

Депутаты от ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы законопроект "О детях специальной военной операции", проинформировал 24 января Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД". Парламентарии предлагают наделить несовершеннолетних жителей новых регионов России соответствующим статусом с правом получения денежных выплат.

"За последние девять лет выросло поколение людей, чье детство прошло под разрывы снарядов и угрозы "дерусификации"". <...> Наш законопроект позволит правительству и регионам принимать нормативные акты о введении для детей СВО льгот и выплат по аналогии с "детьми войны"", — сообщили либерал-демократы.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал РИА "Новости" инициативу. По его словам, статусом "детей спецоперации" предполагается наделить лиц, "чье детство (возрастом до 17 лет) прошло в четырех новых регионах и пришлось на период боевых действий в ходе СВО".

На прошлой неделе ЛДПР отметилась планами внести в Госдуму законопроект о запрете коллекторских агентств.


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