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Новости 14:22

Петербург за год продал на торгах два здания

фото ЗакС политика Петербург за год продал на торгах два здания

В 2022 году два нежилых здания, находившихся в собственности Петербурга, продали в частные руки, следует из проекта отчета об итогах исполнении программы приватизации в регионе. Документ опубликовали на сайте Смольного 24 января. 

Здание на улице Курской, д. 11/72, литера А ушло на торгах за 126,1 млн рублей (все суммы с учетом НДС). Дом по адресу Большой Казачий переулок, 10, литера А с учетом земельного участка продали за 213,7 млн рублей. Само здание оценили в 42,7 млн рублей.

Также планируется продать сестрорецкий санаторий "Белые ночи", расположенный на 38-м км Приморского шоссе. Распоряжение комитета имущественных отношений о его приватизации появилось 30 декабря 2022 года.


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