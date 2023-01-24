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Стоимость строительства Широтной магистрали выросла более чем в два раза

фото ЗакС политика Стоимость строительства Широтной магистрали выросла более чем в два раза

Общая стоимость строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге оценивается в настоящее время в 340 миллиардов рублей, сообщили 24 января "Ведомости" со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Как отмечается, в 2021 году, когда стартовали работы по прокладке трассы, власти говорили о необходимости привлечения около 160 миллиардов рублей в качестве инвестиций.

В настоящее время Смольный готовится к заключению концессионного соглашения на строительство II-IV этапов ШМСД. Сейчас проходит утверждение градостроительной документации, относящейся к ним.

Проектирование II этапа магистрали должно завершиться к марту 2023 года, а в целом работы на II-IV участках планируется завершить к 2028 году. Стоимость строительства трех отрезков оценивается в 300 миллиардов рублей, однако цифра может быть скорректирована после утверждения проектной документации.

Работы по строительству I этапа ШМСД стартовали весной 2021 года, на их проведение заложено более 40 миллиардов рублей. Движение по отрезку планируется открыть в 2024 году.

В декабре сообщалось об утверждении Смольным проектной документации для III этапа магистрали.


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