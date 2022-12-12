Смольный утвердил проектную документацию для третьего этапа Широтной магистрали

Петербургский градоначальник Александр Беглов и члены городского правительства утвердили проектную документацию для третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), информирует пресс-служба Смольного.

Третий этап предполагает возведение автотрассы от Союзного проспекта до границы города в Красногвардейском районе.

Дорога будет шестиполосной с эстакадой, её протяжённость составит 3,9 км. Для реализации проекта понадобится участок в 50 га земли.

Напомним, что строительство первого отрезка Широтной магистрали — от ЗСД до Витебского проспекта — уже началось. Второй предполагает возведение дороги от Витебского до Союзного проспекта, на этом участке должен появиться новый разводной мост через Неву. Третий этап продлит магистраль до административной границы Петербурга, а четвертый — до КАД. Последующие два этапа затронут Ленобласть.

Ранее власти 47-го региона рассказали о ходе работ по проектированию Широтной магистрали.