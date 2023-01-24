Миронов призвал коллег не пугать россиян заявлениями об ограничении выезда

Лидер справедливороссов Сергей Миронов адресовал своим коллегам по Госдуме призыв не будоражить население громкими и не до конца проговоренными заявлениями. Таким образом он отреагировал на инициативу единоросса Михаила Москвичева, который хочет узаконить резервирование времени выезда за границу для грузовиков.

Миронов отмечает, что новейшие поправки Москвичева к августовскому правительственному законопроекту были сформулированы не до конца точно, из-за чего многие неверно истолковали их суть. Сейчас, по мнению эсера, не лучшее время для создания панических настроений в обществе, взволнованном слухами о второй волне мобилизации и закрытии границ.

"Надо было заранее все объяснить, а еще лучше – прописать в законопроекте, чтобы не было почвы для широкого толкования и домыслов. Говоря понятным для думского большинства языком, не надо кошмарить народ – этим и так занимаются наши противники", - приводит позицию депутата его пресс-служба.

Миронов добавил, что в прошлом году законопроект кабмина в его первоначальном виде справедливороссы поддержали. Правда, в тогдашней редакции документа о каком-либо ограничении выезда речи не шло.