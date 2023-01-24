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Новости 17:45

Миронов призвал коллег не пугать россиян заявлениями об ограничении выезда

фото ЗакС политика Миронов призвал коллег не пугать россиян заявлениями об ограничении выезда

Лидер справедливороссов Сергей Миронов адресовал своим коллегам по Госдуме призыв не будоражить население громкими и не до конца проговоренными заявлениями. Таким образом он отреагировал на инициативу единоросса Михаила Москвичева, который хочет узаконить резервирование времени выезда за границу для грузовиков.

Миронов отмечает, что новейшие поправки Москвичева к августовскому правительственному законопроекту были сформулированы не до конца точно, из-за чего многие неверно истолковали их суть. Сейчас, по мнению эсера, не лучшее время для создания панических настроений в обществе, взволнованном слухами о второй волне мобилизации и закрытии границ.

"Надо было заранее все объяснить, а еще лучше – прописать в законопроекте, чтобы не было почвы для широкого толкования и домыслов. Говоря понятным для думского большинства языком, не надо кошмарить народ – этим и так занимаются наши противники", - приводит позицию депутата его пресс-служба.

Миронов добавил, что в прошлом году законопроект кабмина в его первоначальном виде справедливороссы поддержали. Правда, в тогдашней редакции документа о каком-либо ограничении выезда речи не шло.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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