Беглов проведет очередную "прямую линию" 28 января

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил, что в субботу, 28 января, снова будет отвечать на вопросы горожан в прямом эфире на своей странице "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург".

Это будет первая тематическая линия. Общение с горожанами теперь планируется проводить раз в месяц на определенную тему.

"За основу будем брать тему, по которой будет больше всего обращений", - пообещал Беглов в соцсетях.

Вопросы можно направлять по телефону 246-79-49 или личными сообщениями на страницу главы города "ВКонтакте". За пять часов в комментариях под постом о "прямой линии" оставили более 200 комментариев.

Напомним, в прошлый раз Беглов отвечал на вопросы горожан в декабре. "Прямая линия" сопровождалась неполадками. Ее заканчивали дважды. После первых 50 минут губернатор объявил, что работает "почти два часа" и на все вопросы ответить все равно невозможно. Вскоре трансляция прервалась, а затем опять возобновилась.