После трехлетней реконструкции в Петербурге открыли Приморскую насосную станцию

Петербургский губернатор Александр Беглов поучаствовал в церемонии открытия Приморской насосной станции на Белоостровской улице, запуск которой произвели после трехлетней реконструкции. По подсчетам главы города, проведенные работы улучшат качество жизни 238 тысяч петербуржцев. Деятельность станции покрывает свыше 500 жилых многоэтажек и более 70 объектов социальной инфраструктуры.

"Реализован сложный проект на действующем объекте. В результате производительность станции увеличилась до 120 тысяч кубометров воды в сутки", - констатировал Беглов.

Подавляющее большинство оборудования, используемого на обновленной станции, произведено в России. Реконструкция позволит снизить затраты электроэнергии на одну пятую, а также снизить уровень потенциальной аварийности в зоне обслуживания станции с почти полувековой историей.

фото: gov.spb.ru